Colete Encarnado em consulta pública para Património Cultural Imaterial

Direcção-Geral do Património Cultural publicou em Diário da República o aviso da abertura do período de discussão pública que vai decorrer durante 30 dias.

A Festa do Colete Encarnado está em consulta pública para a inscrição no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, segundo o anúncio publicado pela Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) na segunda-feira, 05 de Junho, em Diário da República.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira submeteu a 21 de Abril de 2021 à DGPC a candidatura visando a inscrição das Festas do Colete Encarnado no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

Cabe à DGPC decidir, depois, sobre o pedido de inventariação em marcha no prazo de 30 dias após a conclusão do período da consulta pública, segundo o anúncio assinado pela subdirectora-geral do Património Cultural Rita Jerónimo.

Se for aprovada, o Colete Encarnado passará a estar inscrito no Inventário Nacional de Património Cultural Imaterial, condição fundamental para uma eventual Candidatura a Património Imaterial da UNESCO.