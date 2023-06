Coruche atribui 20 bolsas para universidades de Verão

As inscrições para as bolsas de estudo estão a decorrer até 24 de Junho.

A Câmara Municipal de Coruche vai atribuir 20 bolsas de estudo, no valor de 150 euros cada, com vista ao financiamento das inscrições dos alunos nas universidades de Verão e universidades júnior. Os candidatos interessados devem dirigir-se ao balcão único da Câmara Municipal de Coruche, no edifício dos Paços do Concelho, até dia 24 de Junho, para formalizarem a candidatura.

Os candidatos devem fazer-se acompanhar do comprovativo de inscrição no programa da universidade de Verão, certidão de aproveitamento escolar do ano anterior e aproveitamento escolar do ano lectivo a decorrer, entre outros documentos.