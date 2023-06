Inovações na Feira da Agricultura geram onda de descontentamento

A organização da Feira Nacional de Agricultura, em Santarém teve de emendar a mão e proceder a algumas alterações no figurino do certame depois das críticas recebidas por muitos visitantes. Em causa, sobretudo, está a nova localização do palco para os grandes concertos numa zona menos desafogada e onde se concentram também outras atracções. Mas os preços praticados também merecem críticas.

As inovações feitas este ano na organização da Feira Nacional de Agricultura (FNA) em Santarém deram mau resultado e obrigaram o CNEMA (Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas) a tentar emendar a mão após dois dias de certame. Em causa está sobretudo a alteração na localização do palco dos grandes concertos, habitualmente situado num espaço amplo e que este ano foi desviado para o local onde se concentram também as diversões, bares e estabelecimentos de comidas e bebidas. Em concertos como o da noite de sábado, com Nininho Vaz Maia, foi bem patente a excessiva concentração de pessoas nessa zona e as queixas nas redes sociais foram muitas.

Perante o descontentamento e as evidências, a organização da FNA, liderada pela CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal, emitiu na segunda-feira, 5 de Junho, um comunicado nas redes sociais onde reconhece que “a afluência de visitantes àquela zona tem sido muito superior à nossa estimativa, causando o desconforto descrito” nos comentários. Lamentando que “o objectivo de melhoria não se tenha concretizado”, a organização da FNA garantiu que iria “operar as modificações possíveis para uma melhor vivência deste recinto nos próximos dias”. A organização da FNA23 agradece a interacção dos visitantes e esclarece que “a intenção da mudança foi no sentido de uma optimização da área recreativa, concentrando num só local todos os elementos de diversão e entretenimento proporcionados pela feira na sua vivência nocturna”.



Notícia mais desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE.