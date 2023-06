Morreu o antigo futebolista Rodrigo Murcela

Rodrigo Murcela fez a sua formação no CADE do Entroncamento e representou depois os clubes Ferroviária do Entroncamento, Riachense, Alcanenense e Pego.

O antigo futebolista Rodrigo Murcela morreu esta quarta-feira, 7 de Junho, vítima de doença. Tinha 44 anos. Enquanto jogador de futebol, fez a sua formação no CADE do Entroncamento e representou depois os clubes Ferroviária do Entroncamento, Riachense, Alcanenense e Pego. Foi no clube de Riachos que mais se notabilizou, tendo representado esse emblema durante 15 épocas, segundo dados do site zerozero.pt.

Nas redes sociais multiplicam-se as mensagens de tristeza. O Atlético Alcanenense comunicou esta quarta-feira, 7 de Junho, na sua página no Facebook: “É com enorme tristeza que demos conta do falecimento de Rodrigo Murcela. Pelo Atlético, Murcela foi Campeão da 1ª Divisão Distrital de Santarém 2011/12 e integrante no plantel que subiu de divisão na época 2012/13. Neste momento difícil endereçamos os mais sentidos pêsames a todos os familiares e amigos”.