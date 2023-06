Objectivo do projecto é intervir na reabilitação cognitiva em pessoas com doença mental

Projecto do Hospital de Santarém avança no Prémio Boas Práticas em Saúde

O Projecto OficiNa.com – Oficina de Reabilitação Cognitiva, do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital Distrital de Santarém (HDS), foi um dos seleccionados para passar à próxima fase da 16.ª edição do Prémio Boas Práticas em Saúde, centrado no tema Desafios futuros: sustentabilidade na saúde. O objectivo deste projecto é intervir na reabilitação cognitiva em indivíduos com doença mental, de forma a proporcionar uma melhoria da sua qualidade vida e da sua reintegração profissional.

São realizados treinos de reabilitação cognitiva avançados, únicos e individualizados, centrados nas dificuldades dos utentes e nas suas aspirações enquanto pessoas, baseados num sistema informático desenvolvido na Alemanha (Rehacom®) e nas mais avançadas investigações no campo da Neuropsicologia. Relativamente aos resultados, após a participação nas oficinas, verificou-se uma melhoria da qualidade de vida dos utentes, assim como uma redução da taxa de internamentos.

Foram selecionados 70 projectos de um total de cerca três centenas. Segue-se a fase da avaliação científica, que está a decorrer até 7 de Julho deste ano.