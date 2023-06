Benavente tem elevada percentagem de crianças com excesso de peso e obesidade 

A prevalência de excesso de peso nas crianças dos cinco aos nove anos em Benavente é de 40%, acima da média do país que é de 29% e da estimada para a Região Europeia da Organização Mundial de Saúde (OMS) que é de 29,5%. Nas restantes idades o número de crianças e jovens com excesso de peso é igualmente preocupante, situando-se nos 33%, igualmente acima da média nacional, assim como o da obesidade infantil, cuja percentagem é acima dos 20% e mais expressiva nas crianças do 1º ciclo. Os dados, que dizem respeito ao diagnóstico do estado nutricional das crianças, foram revelados pela nutricionista da Câmara de Benavente, Rute Espanhol, no colóquio Nutrição no Nosso Bem Estar, organizado pela Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS).