Detido por suspeita de tráfico de droga em Alpiarça

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Alpiarça deteve um homem, de 30 anos, em flagrante, por tráfico de estupefaciente no concelho. A detenção ocorreu a 5 de Junho no âmbito de uma acção de patrulhamento de prevenção e combate à criminalidade. Os militares verificaram um veículo referenciado como suspeito e ao abordar o condutor detectaram um forte odor a produto estupefaciente.

Após uma revista pessoal de segurança e busca ao veículo a GNR apreendeu diverso material nomeadamente 108,349 gramas de cogumelos alucinógenos; 17,44 doses de haxixe; 2,82 doses de folha de liamba; seis unidades de ecstasy e diverso material usado no acondicionamento do produto estupefaciente. O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém. A acção contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal.