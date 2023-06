A partir do dia 12 de Junho tem início a segunda fase da obra de ampliação e requalificação do Parque n.º 4 do Hospital Distrital de Santarém

Obras obrigam a alterações no estacionamento no Hospital de Santarém

A partir do dia 12 de Junho tem início a segunda fase da obra de ampliação e requalificação do Parque n.º 4 do Hospital Distrital de Santarém (HDS), que vai implicar alterações no estacionamento junto ao edifício. A unidade de saúde informa em comunicado que para garantir a boa execução das obras o acesso ao parque localizado junto ao edifício da Consulta Externa ficará provisoriamente interdito aos utilizadores, devendo ser utilizado como alternativa o novo parque de rstacionamento, onde estão instalados os painéis fotovoltaicos.

O HDS acrescenta que o acesso de veículos ao Hospital de Dia, Serviço de Psiquiatria e Departamento da Mulher e da Criança terá de ser efectuado através do Parque n.º 5 (parque de acesso ao cais). “A presente obra de ampliação e requalificação do parque n.º 4 permitirá, por um lado, fazer face à actual sobrelotação dos parques existentes, através do aumento do número de lugares de estacionamento destinados a utentes, funcionários, familiares/visitas e, por outro, com a instalação de painéis fotovoltaicos obter eficiência energética que conduzirá o HDS a alcançar maior sustentabilidade ambiental”, lê-se no comunicado.