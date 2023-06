Ortiga recebe festival de Verão que quer pôr toda a gente a dançar

Festival Dançarão passará por espaços como a praia fluvial de Ortiga. A primeira edição decorreu no ano passado em Valada, no concelho do Cartaxo,

A segunda edição do Festival Dançarão, organizado pela Associação Dançarém, está à porta. Ortiga, no concelho de Mação, foi o local escolhido para o festival de Verão de danças tradicionais de Portugal e do mundo, que vai ter oficinas de dança, concertos e bailes, mas também passeios, yoga, artesanato e actividades infantis na praia fluvial, em espaços de Ortiga e do bairro da EDP da barragem de Belver. O festival decorre entre 14 e 16 de Julho e na quinta-feira, 15 de Junho, o Núcleo Museológico de Ortiga recebe a apresentação oficial do festival, às 14h30.

Os bilhetes podem ser adquiridos através de formulário online, sendo que as crianças e jovens menores de 18 anos têm acesso gratuito e os munícipes de Mação um desconto. Mediante inscrição, é também possível acampar de forma gratuita.

A primeira edição do Festival Dançarão decorreu no ano passado em Valada, no concelho do Cartaxo, e contou com a participação de cerca de mil pessoas, vindas de vários países europeus, como Espanha, França Itália e Bélgica. Na segunda edição, a expectativa da Associação Dançarém é ter o dobro de visitantes. “O Festival Dançarão assenta numa filosofia de envolvimento da comunidade local, tirando partido dos locais e proporcionando aos participantes actividades diversificadas numa lógica de inclusão, respeito e comunhão pelo meio-ambiente e convívio salutar”, refere a associação em comunicado.