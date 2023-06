Angariação de fundos para bombeiros de Samora

A Comissão para o Monumento aos Bombeiros em Samora Correia angariou 675 euros no espectáculo solidário que decorreu no Centro Cultural de Samora Correia na sexta-feira, 26 de Maio.

A Comissão para o Monumento aos Bombeiros em Samora Correia angariou 675 euros no espectáculo solidário que decorreu no Centro Cultural de Samora Correia na sexta-feira, 26 de Maio. O valor das entradas reverteu na totalidade para a construção do futuro monumento de homenagem aos Bombeiros Voluntários de Samora Correia. Recorde-se que a comissão quer que a obra seja inaugurada nos 50 anos da corporação e para isso continua a realizar eventos para angariação de fundos. O monumento vai ficar na Avenida O Século, no centro da cidade. Subiram ao palco no espectáculo de variedades as bandas Duralex, Custódio Gonçalves e suas bailarinas e os músicos Catarina Foguete e José Teixeira.