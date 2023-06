Assaltada e agredida na sua casa em Azambuja

O assalto não durou mais do que 15 minutos, mas foi o suficiente para o ladrão entrar na habitação por uma janela aberta e, em plena luz do dia, conseguir levar todo o ouro e dinheiro que uma mulher, de 67 anos, tinha em casa, na Rua Joaquim Serralheiro, em Azambuja. O assaltante encapuzado, com cerca de 1,90 de altura, pôs-se em fuga numa carrinha comercial de cor branca e está a monte desde então.

A vítima conta a O MIRANTE que se encontrava na sala de estar quando se apercebeu da passagem de um vulto na varanda, no primeiro andar. “A minha reacção foi correr para a janela para a tentar fechar, mas já não consegui. Agarrou-me logo e pediu-me ouro. Gritei muito, mas ninguém ouviu”. É quando chegam ao quarto que a mulher tenta alcançar a janela para voltar a gritar por auxílio. “Foi aí que me agrediu com um murro na cara tão forte que caí ao chão. Pôs-me as mãos atrás das costas, o pé em cima e começou a tirar o que quis do guarda-jóias”. Levou ainda 100 euros em dinheiro.

O alerta para o assalto perpetrado na quarta-feira, 31 de Maio, perto das 12h00, foi dado por um vizinho que viu o ladrão a colocar-se em fuga. A vítima foi transportada ao Hospital de Vila Franca de Xira, onde realizou vários exames tendo-se confirmado uma fractura na face e perturbações na visão do olho esquerdo, onde apresenta um grande hematoma. “Ainda hoje sinto os nós dos dedos dele na minha cara”, diz a mulher que deixa o alerta para que as pessoas tenham atenção a portas e janelas abertas e a sujeitos estranhos que possam andar a rondar a casa.

As autoridades estiveram no local a recolher provas no primeiro andar da moradia, habitado pela mulher de 67 anos, e no rés-do-chão, onde mora um casal que à hora do assalto se encontrava ausente. O assaltante também entrou nesse piso partindo e retirando a janela de uma casa-de-banho não tendo levado qualquer objecto de valor.