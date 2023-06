Associação de Festas de Santo António vai dar cor e alegria à Zona Alta de Torres Novas

As Festas de Santo António regressam em força a Torres Novas para assinalar o seu centenário. Com muito amor e carolice um grupo de amigos trabalha há meses para que a festa se faça com todo o seu esplendor.

Na capela do Convento de Santo António, em Torres Novas, já se sente o entusiasmo enquanto se ultimam os preparativos para as celebrações que se vão estender ao longo de cinco dias. Ensaiam-se as marchas e fazem-se os últimos arcos que vão preencher a Avenida Dr. Sá Carneiro com cor, movimento e alegria. Este ano são esperados mais de três centenas de marchantes das escolas e instituições de solidariedade social da cidade além, claro, dos anfitriões: a Associação de Festas de Santo António, que tem dedicado os últimos três meses à preparação do certame onde não vão faltar os bailaricos, as marchas e as sardinhas a assar nas brasas.