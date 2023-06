Câmara de Santarém quer reunir com administração do hospital para discutir falhas

O presidente da Câmara de Santarém revelou que vai solicitar uma reunião à administração do Hospital Distrital de Santarém (HDS) para discutir as “falhas” existentes em vários serviços daquela unidade de saúde. Ricardo Gonçalves (PSD) disse na reunião do executivo, de segunda-feira, 29 de Maio, que continua “muito preocupado” com a situação que se vive no HDS, lembrando o episódio mais recente da demissão do director de Medicina Interna, serviço que, disse, conta com apenas 19 especialistas dos 45 necessários ao seu normal funcionamento.

Lembrando a visita que o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, fez no dia 15 de Maio ao HDS, Ricardo Gonçalves afirmou que o governante reconheceu “dificuldades”, mas nas suas declarações “não se vislumbraram soluções” defendendo por isso que é preciso “tomar outras posições”. Nesse sentido, o autarca comunicou que irá solicitar uma reunião ao conselho de administração do HDS, liderado por Ana Infante, porque a situação actual “não pode continuar”.

Ricardo Gonçalves afirmou que tem-lhe sido dito que “falar mal do hospital não ajuda” porque estão a decorrer concursos para contratação de especialistas e estes “podem não querer vir”. Salientando que não está a “dizer mal” do HDS, mas apenas a apontar “falhas”, o autarca afirmou que “não pode deixar de falar”, pedindo que, se o Serviço Nacional de Saúde tem dificuldade em concorrer com os privados, o Governo, que tem maioria no Parlamento, pode alterar a lei e criar incentivos que fixem os médicos.

“Como estamos é que não podemos continuar”, disse, exemplificando com os alertas diários da protecção civil, como o que dá conta de que, nessa segunda-feira, o serviço de Ortopedia “não está em funcionamento até às 20h30”.