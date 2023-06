Grávidas e bebés sem acesso a cuidados de saúde 

A ARS de Lisboa e Vale do Tejo diz que as grávidas e os bebés sem médico atribuído só têm consultas nas situações mais urgentes.

O Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Estuário do Tejo, que serve os municípios de Vila Franca de Xira, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja e Benavente, não garante consulta a grávidas e bebés, até um ano de vida, sem médico de família atribuído. Em resposta a O MIRANTE, a Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo diz que as gestantes e os bebés sem médico só têm consultas com uma equipa de prestação de serviços nas situações “mais prementes”, mas não especifica quais.