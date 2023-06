Mortes em despiste de mota deixam Riachos e Meia Via de luto

Tiago e Daniel Oliveira são as duas vítimas mortais do despiste de mota na Estrada do Relvas em Riachos. Associações, familiares e amigos têm expressado a sua consternação através de publicações e notas de pesar.

As comunidades de Riachos e Meia Via, no concelho de Torres Novas estão consternadas com a morte de Tiago e Daniel Oliveira, as duas vítimas mortais do aparatoso despiste de mota ocorrido na tarde de quinta-feira, 8 de Junho, na Estrada do Relvas, em Riachos.

O choque e a tristeza pela morte de ambos têm sido visíveis nas redes sociais, através de publicações de notas de pesar. É o caso da Filarmónica Riachense que expressou a sua solidariedade para com a família e amigos de Tiago, músico e trompetista do grupo de Riachos, vila de onde era natural. “O Tiago deixará em cada um de nós as histórias bonitas que partilhámos e o ressoar das melodias que tocava com mestria. Somos gratos pelos anos de dedicação a esta casa e vamos relembrá-lo com muito carinho e amizade”, lê-se na nota. Também a Equipa de Animação e Comunicação da Paróquia de Riachos expressou publicamente os seus sentimentos à família do trompetista de 33 anos.

Na freguesia de Meia Vila a morte de Daniel Oliveira aos 35 anos apanhou a população de surpresa e têm sido vários os que têm deixado mensagens de apoio à sua família. Daniel, que deixa um filho menor, trabalhava numa empresa próxima do local do acidente.

O alerta para o acidente foi dado pelas 17h00 e à chegada dos meios de socorro ao local as vítimas encontravam-se em paragem cardiorrespiratória. O óbito foi declarado no local pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e os corpos encaminhados para o Instituto de Medicina Legal em Tomar. No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Torres Novas, o INEM, a GNR, a PSP e o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação.