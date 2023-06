População de Arrifana contra fecho da única mercearia da aldeia

Moradores de Arrifana, em Azambuja, não se conformam com a decisão da junta em encerrar a única mercearia da aldeia. Autarquia justifica-se com custos elevados e diz que espaço está a ser utilizado para outros fins.

A população de Arrifana, no concelho de Azambuja, está revoltada com o encerramento da única mercearia da aldeia, onde diariamente avia os bens essenciais de que necessita, como pão, leite, carne e peixe congelado. A decisão partiu da Junta de Freguesia de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa que fez chegar à gerente da mercearia uma carta onde refere que, por deliberação do executivo, o contrato de arrendamento, que cessa a 1 de Julho, não será renovado alegando que o espaço está a ser utilizado para outros fins que não os inicialmente previstos nomeadamente para a venda de cafés e bebidas alcoólicas ao balcão.