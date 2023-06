Suspeitos de tráfico de droga no concelho de Benavente em prisão preventiva

Ficaram em prisão preventiva os dois homens detidos pela GNR em Samora Correia, numa operação realizada a 5 de Junho e que desmantelou uma rede de tráfico de droga que operava no concelho de Benavente. Além das duas detenções, a GNR apreendeu 4 mil doses de liamba, 519 doses de heroína, 376 doses de cocaína, 37.755 euros em numerário, diversas bicicletas e outro material furtado.



Em comunicado, o Comando Territorial de Santarém da GNR refere que os dois homens, de 47 e 50 anos, foram detidos pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Coruche, em Samora Correia, tendo-lhes sido aplicada a medida de coacção mais grave depois do primeiro interrogatório judicial realizado no Tribunal de Santarém.



As detenções ocorreram no âmbito de uma investigação por tráfico de produtos estupefacientes e furtos que decorria há cerca de dois anos, tendo sido cumpridos dois mandados de detenção e seis mandados de busca domiciliária, nas localidades de Porto Alto e Samora Correia. A acção contou com o reforço de militares dos Postos Territoriais e das valências do Destacamento Territorial de Coruche, da Estrutura de Investigação Criminal (SIIC) do Comando Territorial de Santarém, do Destacamento de Intervenção (DI) de Santarém e de militares da Unidade de Intervenção (UI), acrescenta ainda a GNR na nota