Vítimas de violência doméstica aumentam na região do Médio Tejo

O projecto Maria II – Estratégia Integrada de Intervenção para a Área da Violência Doméstica e de Género no Médio Tejo, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) e financiado pelo Fundo Social Europeu, apresentou os resultados de três anos de trabalho. Numa sessão realizada na quarta-feira, 31 de Maio, no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, os responsáveis deram conta de um aumento quatro vezes superior à primeira edição do projecto.