A nova vida de Paula Menino

Paula Menino sente que lhe foi dada uma segunda oportunidade de viver com a operação em que lhe foi retirado o tumor no pâncreas e em que teve que ser retirado também parte do órgão. A antiga lojista de Santarém, de 54 anos, conta a O MIRANTE estar a recuperar bem, embora seja uma recuperação lenta. A cirurgia decorreu a 27 de Abril e Paula Menino teve que ficar internada cerca de duas semanas. “O pâncreas está a funcionar bem e os valores estão dentro do normal. O médico está muito optimista e eu estou feliz, embora tenha sempre receio que a doença volte mas a atitude é sempre positiva”, garante.

Paula Menino vai continuar a ser acompanhada na Fundação Champalimaud, em Lisboa, onde tem que fazer exames e análises com regularidade para a equipa médica verificar que está tudo bem. “Os exames e análises são todos pagos. Felizmente conseguimos angariar mais dinheiro do que o necessário para a cirurgia e é com esse dinheiro que tenho ido a Lisboa fazer o que os médicos me pedem”, esclarece. A antiga lojista faz questão de agradecer a todas as pessoas que a ajudaram e permitiram que a cirurgia para remoção do tumor fosse realidade. Paula Menino já está em casa e tenta fazer a sua vida normal apesar de não poder fazer muitos esforços nesta fase inicial.

Como O MIRANTE noticiou em Abril deste ano Paula Menino foi diagnosticada com cancro no pâncreas em Agosto de 2021, a mesma doença que vitimou o seu pai há cerca de oito anos. O cancro foi detectado numa fase inicial, mas o primeiro tratamento de quimioterapia não fez efeito. O segundo tratamento já baixou os valores tumorais. No entanto, a médica que a acompanha no Serviço Nacional de Saúde disse que a operação não era viável. Foi na Fundação Champalimaud que Paula Menino encontrou esperança com um médico que lhe disse que a conseguia operar. Para isso teve de fazer outro ciclo de quimioterapia que lhe reduziu o tamanho do tumor. O único entrave era o preço da cirurgia, cerca de 22.500 euros, que a parca reforma não lhe permitia pagar. No entanto, amigos e a comunidade de Santarém, e também da região, uniram-se e conseguiram obter o dinheiro necessário para a operação que deu agora novo alento a Paula Menino.