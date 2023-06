Agrupamento de escolas do Cartaxo dá vida a Feira Medieval na cidade

A Feira Medieval do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, no Cartaxo, mobiliza todos os anos centenas de pessoas, entre alunos, pais, professores e funcionários. Na 13ª edição a organização disponibilizou petiscos, actividades, músicas e danças da época. Este ano participaram 32 turmas do segundo e terceiro ciclos da Escola Básica Marcelino Mesquita, local onde decorreu a Feira.

Isabel Morango, professora de História e coordenadora do projecto, explica que a iniciativa se baseia em conteúdos que os alunos aprendem no sétimo e no início do oitavo ano e que tentam “ao máximo ser fiéis do ponto de vista académico e científico à Idade Média”. A coordenadora e professora há 23 anos no agrupamento, afirma que a Feira está a evoluir de ano para ano e tem cada vez mais visitantes. Também há sectores de actividade que ganham com a iniciativa, como é o caso das costureiras que todos os anos produzem dezenas de fatos à medida. Quanto às verbas angariadas, assegura que 80%serve para projectos das turmas, como visitas de estudo, e 20% para reinvestir no evento. Este ano espera-se que duas turmas de nono ano consigam ir à viagem de finalistas com tudo pago.

Isabel Morango refere que há três alunos do 12º ano interessados em ingressar na faculdade para frequentar o curso de História. “Enquanto houver Homem há História. Fechar a História era fechar o turismo, os museus, etc” afirma, acrescentando que o Cartaxo precisa de ser uma terra de oportunidades para os jovens.

A Feira Medieval teve o apoio da Câmara Municipal do Cartaxo, da Junta de Freguesia Cartaxo e Vale da Pinta, da Câmara de Santarém e da Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique.