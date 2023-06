Epopeia do grupo Filarmónica Fraude apresentado ao vivo numa versão coral do Canto-Firme

Epopeia, álbum do grupo pop/rock Filarmónica Fraude, gravado em 1969, vai ser apresentado, numa versão coral do Coro Canto-Firme, de Tomar, em dois espectáculos, dias 5 e 6 de Julho, no Convento de Cristo. A iniciativa partiu do maestro António Sousa que, ao longo dos últimos 40 anos foi director artístico do Canto-Firme, e que integrou a Filarmónica, usando o nome Luís Linhares, tendo composto todos os temas da banda, em conjunto com o letrista António Pinho.

Esta nova versão de Epopeia, cujo tema central são os descobrimentos portugueses, mantém, segundo António Sousa/Luís Linhares, “...a sua matriz rock com uma formação semelhante à Filarmónica Fraude, sobre a qual se desenvolve uma estrutura coral a cargo do Coro Canto-Firme e de diversos instrumentistas amigos, tanto da Filarmónica Fraude como do Coro Canto-Firme, numa miscelânea de estilos e de gerações.” Os ensaios estão a decorrer há algum tempo.

A Filarmónica Fraude era composta por jovens do eixo Tomar-Entroncamento, e apesar da sua curta existência, foi um fenómeno de popularidade e adesão do público.

Musicalmente, o grupo representou um corte com a então chamada música ligeira portuguesa, ao produzir canções dentro da corrente anglo-saxónica do chamado rock progressivo, utilizando raízes folclóricas através das recolhas de Giacometti e Lopes-Graça, com letras da autoria de António Pinho, em português (e não em inglês como a corrente roqueira portuguesa de então), numa temática de crítica social transmitida com humor e muito sarcasmo.

Todos os (20) registos sonoros da Filarmónica Fraude datam de 1969, espaço de tempo em que registou, para a etiqueta Phillips, dois EP’s (O Menino e Animais de Estimação) e um álbum em formato Long Play - Epopeia.

Epopeia, é um álbum conceptual baseado numa visão crítica da história dos descobrimentos, enquanto perspectiva alegórica da própria guerra colonial e teve produção de Luís Vilas-Boas e João Martins para a Phillips Portuguesa.