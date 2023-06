Festa dos Tabuleiros homenageada pelo Turismo Centro de Portugal

A Festa dos Tabuleiros foi homenageada por ser uma das sete personalidades e instituições que têm contribuído para o desenvolvimento e notoriedade do turismo na região Centro de Portugal durante o 9.º Fórum de Turismo Interno “Vê Portugal” que decorreu na Covilhã.

A iniciativa do Turismo Centro de Portugal contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, que recebeu o prémio e apresentou a Festa. Recorde-se que a Festa dos Tabuleiros foi recentemente integrada na lista de património cultural imaterial nacional. Com características únicas no mundo a maior festa do concelho de Tomar decorre este ano de 1 a 10 de Julho integrando uma vasta programação que inclui cortejos, ruas ornamentadas, exposições e concertos todas as noites.

A cerimónia incluiu ainda uma série de outras distinções, nomeadamente a presidentes de entidades de turismo que terminam este ano os seus mandatos, entre os quais Pedro Machado, que foi durante vários anos presidente do Turismo do Centro.