Sardoal vai recorrer a empréstimo bancário para construir nova creche municipal

A próxima creche municipal do Sardoal vai ter um financiamento comunitário do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) de apenas162 mil euros, o que vai obrigar o município a desembolsar 752 mil euros. Por esse motivo vai ter que recorrer a um empréstimo bancário e, embora a sua capacidade de endividamento seja de apenas 500 mil euros, haverá uma excepção neste caso. A informação foi dada pelo presidente da Câmara do Sardoal, Miguel Borges (PSD), em sessão camarária.

O contrato para se avançar com a construção da nova creche municipal já foi aprovado no âmbito do Programa de Requalificação e Alargamento da Rede e Equipamentos Sociais mas o apoio não vai além dos 162 mil euros. E para ter acesso a esse apoio a creche tem que estar construída até 1 de Fevereiro de 2025. “Esta é uma obra fundamental para o concelho para aumentar a capacidade de resposta nesta valência e para atrair jovens a fixarem-se no nosso território. O investimento do município vai ser grande mas é necessário”, justificou Miguel Borges, acrescentando que o equipamento vai ser construído junto ao pavilhão da escola nova.

A autarquia tem o parecer positivo da Segurança Social para avançar com o projecto, o que vai permitir entregar a gestão da creche a uma Instituição Particular de Solidariedade Social. Miguel Borges garantiu não estar satisfeito com o valor do financiamento assumindo que “esta obra vai exigir um esforço financeiro da autarquia que é necessário”.

O concelho do Sardoal tem um creche municipal desde 1 de Setembro de 2020 depois da Santa Casa da Misericórdia local ter encerrado essa valência em Agosto desse ano, que tem berçário (dos quatro aos 12 meses), sala para crianças dos 12 aos 24 meses e outra dos 24 aos 36 meses. A próxima creche vai ter capacidade para 42 crianças: dez em berçário; 14 crianças na sala dos 12 aos 24 meses e 18 crianças na sala dos 24 aos 36 meses.