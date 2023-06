Centro Social de Marinhais recebe 25 mil euros de apoio

O município de Salvaterra de Magos atribuiu o apoio de 25 mil euros ao Centro de Bem Estar Social de Marinhais (CBESM). A verba servirá para as despesas correntes e é justificada pela inflacção nos combustíveis, energia e alimentação, uma vez que o centro presta apoio domiciliário. A medida foi aprovada na última reunião de executivo, de 7 de Junho, no salão nobre dos Paços do Concelho

O CBESM é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) sem fins lucrativos. O seu objectivo é “contribuir para a promoção do bem-estar da população do concelho de Salvaterra de Magos e, em particular, da freguesia de Marinhais, desenvolvendo actividades de apoio em diferentes domínios de intervenção, promovendo o bem-estar das crianças, dos idosos e da comunidade”.