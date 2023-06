Sobralinho reconhece o mérito a quem se destaca pelo serviço à comunidade

O dia da vila do Sobralinho foi assinalado a 4 de Junho, no Palácio do Sobralinho, com a cerimónia de atribuição de seis Galardões de Mérito pela União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho a quem se destacou nas suas áreas de actividade. O prémio de mérito empresarial foi para a Iberol, um dos maiores processadores de produtos de origem agrícola e produtor de energia renovável em Portugal.

O chefe principal da PSP em Alhandra, Fernando Rocha, recebeu o galardão de mérito social. Com a função de supervisor local no modelo integrado de policiamento de proximidade o responsável e a sua equipa da PSP marcaram presença em inúmeros eventos na vila do Sobralinho ao longo de 15 anos.

O galardão de mérito cultural foi para a União Desportiva e Cultural da Aldeia do Sobralinho. A colectividade nasceu a 15 de Dezembro de 1974 e destaca-se actualmente na área desportiva e cultural. O treinador de Kempo, Nuno Grilo, recebeu o prémio de mérito desportivo pelo trabalho que tem desenvolvido, especialmente junto dos jovens. Nuno Grilo acompanha atletas da selecção nacional em competições internacionais e como treinador e seleccionador da Federação Portuguesa Lohan Tao Kempo.

Júlio Coelho Pina foi agraciado com o mérito autárquico. Militante do Partido Socialista, integrou diversas listas do partido às eleições autárquicas no Sobralinho e esteve muito presente na actividade associativa da vila. O galardão vila do Sobralinho foi para a cantora e intérprete de língua gestual portuguesa, Paula Teixeira. Por motivos profissionais não esteve presente e o prémio foi recebido pelos pais. Paula Teixeira viveu durante dez anos no Sobralinho e apesar de morar em São Julião do Tojal mantém ligação à vila através dos pais e da filha que frequenta a escola local.

Para o presidente da União de Freguesias, Cláudio Lotra, “é fundamental reconhecer quem com esforço e dedicação se supera todos os dias na entrega à causa pública”. Na cerimónia, o vereador da Câmara de Vila Franca de Xira, João Pedro Baião, natural do Sobralinho, confessou ser difícil distinguir a parte pessoal da profissional e por isso falou da ligação que tem a todos os galardoados. Em Julho vão ser reconhecidas as personalidades de Alverca do Ribatejo.