Atleta de Almeirim vai pedalar 11 mil quilómetros para ajudar crianças

O atleta Pedro Bento, de Almeirim, parte no próximo dia 23 do Equador para pedalar cerca de 10.500 quilómetros até Ushuaia (Argentina), em mais uma “aventura solidária” do seu projeto “1 euro por 1 quilómetro”. Esta iniciativa surge após ter apresentado no dia 3 o seu livro “10.000 Km – 72 dias a pedalar: Portugal – Nepal”, no Centro Cultural Regional de Santarém. O atleta diz que tem 80 dias para percorrer, de bicicleta, cerca de 11 mil quilómetros que separam Quito (capital do Equador) de Ushuaia, também conhecida como “terra do fim do mundo”.

Pedro Bento em 2019 pedalou perto de 10.000 quilómetros entre Almeirim (Santarém) e Katmandu (Nepal), em 71 dias, com o objectivo de angariar fundos para os Bombeiros Voluntários de Almeirim, em agradecimento pelo apoio recebido depois do acidente grave que sofreu em abril de 2017, e para o Dreams of Katmandu. Em 2021 pedalou entre Katmandu e o campo base do Evereste e reuniu perto de 3.330 euros para assegurar 10 mil refeições a crianças nepalesas desfavorecidas.

Nesta terceira aventura os donativos que forem obtidos destinam-se a três crianças de Almeirim, que sofrem de uma síndrome rara e, novamente, para crianças desfavorecidas do Nepal, para apoio na sua educação, sendo objectivo chegar aos 10.000 euros. O objectivo é comprar equipamento para uma escola privada, onde um professor, a título voluntário, dá aulas a 80 crianças de bairros desfavorecidos e, se sobrar alguma verba, para refeições para essas crianças, adiantou.