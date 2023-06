Habitante de Pinheiro Grande morre em despiste perto de casa

A vítima esteve dentro do carro até de manhã quando alguém que passava se apercebeu do acidente.

Céu Serra morreu esta madrugada de segunda-feira, 12 de Junho, na sequência de um despiste na Estrada Nacional 118, perto da sua residência, em Pinheiro Grande, concelho da Chamusca. Pelas informações apuradas até ao momento a vítima esteve dentro do carro até de manhã quando alguém que passava se apercebeu do acidente. Quando as equipas de socorro chegaram ao local já Céu Serra estava morta.

Céu Serra, que seguia sozinha na sua viatura, trabalhava no pronto-a-vestir José & Rosa em Almeirim há cerca de três anos. João Mourato, responsável pelo estabelecimento, diz que perdeu uma excelente colaboradora e uma boa pessoa. Antes de estar nesta loja trabalhou uns anos na Golegã, também numa loja de roupas.

Deixa um filho com 32 anos de idade que está emigrado em Inglaterra, onde é enfermeiro, e que veio passar o fim-de-semana ao Pinheiro Grande.