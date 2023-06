Petição em Torres Novas reforça contestação contra projecto da piscina descoberta

A Câmara de Torres Novas pretende levar avante o projecto para construção de uma piscina descoberta com 300 metros quadrados no actual complexo de piscinas, situado no Jardim das Rosas, em Torres Novas. O projecto, que prevê um investimento de 1,5 milhões de euros, não tem tido bom acolhimento político e recentemente foi posta a circular uma petição pública na Internet, dirigida à maioria socialista que governa o município, contra a construção da piscina naquele local e com dimensão “precária”.

“Os abaixo-assinados apelam à maioria socialista que desista da sua pretensão de alargamento do tanque de saltos e inicie um processo que leve a uma decisão ponderada e participada sobre a construção das piscinas de Verão para o concelho”, lê-se na petição que conta com mais de 130 subscritores.

A concretizar-se o projecto, “que se limita a ampliar o actual tanque da cuba de saltos e dele fazer um tanque maior num espaço exíguo”, afirmam os promotores, vai destruir-se boa parte do Jardim das Rosas, zona que “já está sobrecarregada de serviços e equipamentos, com tudo o que implica em termos de gestão do espaço, nomeadamente estacionamento”.

O presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, tem defendido o projecto, afirmando em assembleia municipal realizada no início do ano que não faz sentido pensar em piscinas noutro local, dadas as disponibilidades financeiras existentes. “Estamos a propor uma piscina de 300 metros quadrados em que se aproveita a piscina de saltos. No Verão também são utilizadas as piscinas interiores”, sustentou o autarca. Pedro Ferreira sublinhou ainda que o município “disponibilizará no período do Verão três planos de água distintos num total de 1.030 metros quadrados.”.

Mas os argumentos não colhem junto dos peticionários que defendem que “a população tem direito a piscinas de Verão a sério, com dignidade e dimensão onde o espaço envolvente propicie qualidade no lazer”. Pedem ainda que haja de futuro uma boa articulação do futuro parque de piscinas com o rio Almonda e que “seja salvaguardada a existência de ampla área de estacionamento para os utentes do parque”. Condições a que o alargamento previsto não responde, afirmam os promotores que contam com eleitos do Bloco de Esquerda, movimento independente Pl’a Nossa Terra e PSD/CDS.