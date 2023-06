Telemonitorização de doença pulmonar reduz internamentos no Hospital de Santarém

O internamento de utentes com doença pulmonar obstrutiva crónica baixou 44% desde a implementação de um programa de telemonitorização no Hospital Distrital de Santarém (HDS), em Outubro de 2020, afirma uma nota da instituição.

Segundo o director do Serviço de Pneumologia do HDS, Gustavo Reis, citado no comunicado, o programa permitiu ainda “a diminuição em 39% do número de dias de internamento, assim como a redução em 33% do número de episódios de idas à urgência e em 47% do número de exacerbações (agravamentos dos sintomas da doença)”.

O programa envolveu, até ao momento, 14 utentes, 86% do sexo masculino e 14% do sexo feminino, estando actualmente a ser monitorizados à distância oito doentes, escolhidos de acordo com o número de idas às urgências e de internamentos.

O sistema permite a monitorização de parâmetros como frequência cardíaca, saturação de oxigénio, temperatura e o número de passos por dia, sinais registados periodicamente pelo doente e recebidos automaticamente num centro de triagem, onde profissionais de saúde supervisionam os dados recebidos sendo criado um alerta quando são ultrapassados limites pré-definidos e o centro de triagem contacta o doente para avaliar a situação. Desde a entrada em funcionamento foram gerados 2.142 alertas clínicos confirmados, que evoluíram para sete descompensações da doença leves, 10 moderadas e uma grave, acrescenta.