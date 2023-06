Benavente tem elevada percentagem de crianças com excesso de peso e obesidade

A prevalência de excesso de peso nas crianças dos cinco aos nove anos em Benavente é de 40%, acima da média do país que é de 29% e da estimada para a Região Europeia da Organização Mundial de Saúde (OMS) que é de 29,5%. Nas restantes idades o número de crianças e jovens com excesso de peso é igualmente preocupante, situando-se nos 33%, igualmente acima da média nacional, assim como o da obesidade infantil, cuja percentagem é acima dos 20% e mais expressiva nas crianças do 1º ciclo. Os dados, que dizem respeito ao diagnóstico do estado nutricional das crianças, foram revelados pela nutricionista da Câmara de Benavente, Rute Espanhol, no colóquio Nutrição no Nosso Bem Estar, organizado pela Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS).

Neste diagnóstico, a análise da frequência de consumo diário de alimentos e refeições reportado pelos alunos que participaram revelou que mais de 60% das crianças não atinge a recomendação da OMS de ingestão de três peças de fruta e do consumo de dois legumes por dia. A adesão à dieta mediterrânica, que privilegia o consumo de frutas, vegetais e cereais integrais em detrimento de alimentos industrializados mostrou ser baixa ou moderada em 44% dos alunos.

“Estes dados são preocupantes e esta informação obriga-nos a actuar para baixar estes números”, afirmou a nutricionista da Câmara de Benavente, Rute Espanhol, referindo-se ao excesso de peso e obesidade infantil que aumentou após os períodos de confinamento da pandemia de Covid-19. “Os que tinham quilos a mais ficaram obesos”, sublinhou perante a plateia constituída por encarregados de educação, pais e avós. Uma ocorrência corroborada pela também oradora no colóquio e nutricionista Rita Serra, que tem constatado que, desde a pandemia, tem recebido em consulta neste concelho mais crianças com obesidade - doença multifactorial que aumenta o risco do aparecimento de outras doenças como a diabetes e 13 tipos de cancro - algumas com 15 ou 20 quilos a mais do que deveriam ter.

Rute Espanhol observou que alguns dos alunos que têm excesso de peso não participaram no estudo, que carecia de autorização dos encarregados de educação, por não se sentirem confortáveis, o que pode mostrar que os números reais podem ser ainda mais alarmantes. A taxa de participação no diagnóstico, que abrangeu alunos do pré-escolar ao ensino secundário, foi de 58%, o que se traduz num total de 2.506 alunos em 4.270.