Gastos com Feira de Maio em Azambuja alvo de críticas

Os valores dos contratos públicos celebrados para os cinco dias da Feira de Maio, que incluem, entre outros, a contratação de artistas, iluminação, serviços de limpeza, toiros para as largadas e refeições ainda não foram revelados na sua totalidade mas foram merecedores de críticas e dúvidas por parte da oposição. O vereador do PSD na Câmara de Azambuja, Rui Corça, questionou em reunião do executivo municipal as opções da autarquia, que apresenta “restrições orçamentais”, e os benefícios reais para os munícipes dessas opções, nomeadamente a contratação do artista Tony Carreira pela quantia de 49.200 euros, fora a produção do espectáculo.

“Como é que um município em que a referência que se ouve mais são as restrições orçamentais que tem na sua vivência actual se pode dar ao luxo de contratar o artista mais caro do país para dar um concerto à borla? Que benefício real para os munícipes de Azambuja uma contratação destas traz? ”, questionou Rui Corça, que também quis perceber o motivo para se ter recorrido à empresa que fornece painéis publicitários ao Partido Socialista para a contratação de Tony Carreira, feita por ajuste directo.

Sem explicar a opção de se ter recorrido à empresa em causa, o presidente do município, Silvino Lúcio (PS), rebateu as críticas destacando que artistas conhecidos levam mais pessoas ao concerto e à vila. “As pessoas têm que comer, beber e interagir. Pensamos que foi uma forma de trazer mais pessoas e dar a conhecer Azambuja”, sustentou, sublinhando que nesta edição de 2023 da centenária Feira de Maio se optou por não realizar o habitual concerto à sexta-feira.

De acordo com os contratos publicados no portal Base, que centraliza a informação dos contratos públicos celebrados no país, seis contratos relacionados com a Feira de Maio totalizam a quantia de cerca de 299 mil euros, com IVA incluído, dizendo respeito à contratação da artista Gisela João (21.525 euros), construção do espaço gastronómico (145.867 euros), contratação do artista Tony Carreira (49.200 euros), iluminação (45.397 euros), fornecimento de refeições (21.340 euros) e fornecimento de madeiras para as tronqueiras (16.322 euros).

Já em data posterior à reunião foram divulgados no mesmo portal dois contratos por ajuste directo para o fornecimento de toiros nos montantes de 7.987 e 11.982 euros (mais IVA); operação e limpeza durante o evento por 14.976 euros (mais IVA); e dois contratos de aquisição de serviços para a produção de concertos, um no valor de 26.974 euros (mais IVA) e outro pela quantia de 16.180 euros (mais IVA).

Realçando que os gastos com a Feira de Maio serão superiores aos revelados pelo vereador do PSD, o vice-presidente e vereador com o pelouro da Cultura, António José Matos (PS), lamentou que se esteja “sempre a atacar” a Feira de Maio e garantiu que as contas serão, a seu tempo, apresentadas publicamente ao executivo da câmara municipal.