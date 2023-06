Gastronomia é cada vez mais um factor determinante para o turismo

Faltam cerca de 50 mil pessoas para trabalhar no sector da restauração em Portugal. A informação foi partilhada pelo vice-presidente do Turismo Centro de Portugal, Jorge Loureiro, durante a apresentação do Aire e Candeeiros Culinary Center. Jorge Loureiro elogiou o projecto e referiu que a gastronomia é cada vez mais um factor de referência para quem visita o nosso país, acrescentando que estes projectos são fundamentais para a fixação de pessoas e dinamização da economia de uma região.

Durante a mesa-redonda o investigador e professor João Gago alertou para o facto deste ano ter sido o pior para a pesca de lampreia. “Este foi o ano em que se apanhou menos lampreia nos rios, muito por culpa dos siluros. Esta espécie predadora, que foi introduzida nos rios portugueses, tem prejudicado muito o ecossistema”, lamentou o professor de Biologia da Escola Superior Agrária de Santarém. João Gago sublinhou que a presença de alguns peixes exóticos no rio Tejo conduz a alterações nos ecossistemas com custos económicos para a sociedade. Estes peixes, que são provenientes doutras regiões ou países e foram introduzidos pelo Homem, são predadores das 45 espécies nativas que existem no rio. “Está provado que a proliferação dos peixes exóticos, nomeadamente o peixe-gato (siluro), carpa ou alburno levam à perda da qualidade da água implicando maiores custos de tratamento e podem transportar doenças ou parasitas transmissíveis ao ser humano”, reforçou.

Viveiros de espécies em vias de extinção

O chef Rodrigo Castelo é o consultor e curador do projecto, que foi apresentado na manhã de sexta-feira, 26 de Maio, na praia fluvial dos Olhos de Água, integrado na Alcanena Green Week. O projecto vai ter viveiros de espécies que estão em vias de extinção, que depois vão servir para repovoar. Rodrigo Castelo explicou que os objectivos passam por investigar a fauna e flora existente, desenvolver receitas e novos alimentos com base em produtos endógenos, certificar os produtos tradicionais da Serra de Aire e Candeeiros e trabalhar sempre com base no desperdício aproveitando tudo o que for possível de um produto. O projecto vai incluir um curso técnico superior descentralizado para formar jovens dotados e especializados neste tipo de culinária sustentável. O curso é um TESP de 24 meses, com 18 meses de aulas teóricas e práticas e seis meses de estágio curricular em parceria com a Escola Superior Agrária de Santarém, a EPAL, o Turismo de Portugal e o Turismo Centro de Portugal. O Agrupamento de Escolas de Alcanena, dirigido por Ana Cláudia Cohen, também está envolvido no projecto, que pretende ser uma referência nacional na formação, investigação e inovação nas áreas da cozinha e produção alimentar.

O presidente da Câmara de Alcanena, Rui Anastácio, referiu que o município vai contribuir para o desenvolvimento de um plano de formação inovador com vista à valorização dos produtos e recursos endógenos. “Queremos transformar a zona dos Olhos de Água num produto turístico integrado de grande valor, na área do ecoturismo e do turismo de natureza”, explicou.