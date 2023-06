Documentos do processo que serviu de base ao julgamento do padre Juan Krohn em Ourém, que em 1982 tentou aproximar-se do Papa João Paulo II com um sabre, confessando a intenção de o matar.

Processo do atentado contra o Papa em Fátima já está na Torre do Tombo



O processo do atentado contra o Papa João Paulo II em Fátima, em 12 de Maio de 1982, que estava nos arquivos do Tribunal da Comarca de Santarém, já está incorporado no acervo do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa. Uma situação que foi potenciada pelo anterior juiz presidente da comarca, Luís Miguel Caldas, que manifestou o interesse de colocar os documentos que serviram de base ao julgamento do padre Juan Krohn, que tentou assassinar o papa, num espaço de mais fácil acesso e melhores condições de preservação do processo em papel.

A intenção tinha sido manifestada na exposição no ano passado no âmbito das II Jornadas de Direito Criminal da Comarca, que assinalaram os 40 anos do atentado, e foi agora concretizada. Os documentos integram a exposição “Crime e Castigo: comportamentos desviantes na sociedade portuguesa do século XV ao século XX”, que está patente no Arquivo Nacional da Torre do Tombo até 28 de Outubro. A exposição pode ser vista de segunda a sexta-feira das 9h30 às 19h30 e ao sábado das 9h30 às 12h30, com entradas livres.

Recorde-se que o julgamento do padre Krohn decorreu no Tribunal de Ourém entre 20 de Outubro de 1982 e 2 de Maio de 1983. O processo iniciou-se no dia 12 de Maio de 1982 quando o padre foi detido por tentar aproximar-se de João Paulo II com um sabre, tendo confessado na altura que a sua intenção era matar o Papa. Foi condenado a uma pena de seis anos e seis meses de prisão (pelos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, e de detenção e uso de arma proibida), acrescida da condenação por injúrias ao tribunal, que culminou numa pena única de sete anos e três