Salvaterra tem inscrições abertas para Ocupação de Tempos Livres

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos abriu as inscrições para o Programa Ocupação de Tempos Livres Verão Activo 2023, destinado a crianças dos três aos seis anos que frequentam o ensino pré-escolar e dos seis aos 13 anos, residentes no concelho. As inscrições decorrem até 16 de Junho e são limitadas. As actividades vão decorrer de 3 a 28 de Julho, das 09h00 às 17h00, nos estabelecimentos de ensino e nos pavilhões desportivos para os mais crescidos.