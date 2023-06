Abertas candidaturas a apoio social escolar em Tomar

As candidaturas à acção social escolar do próximo ano lectivo 2023/2024, no concelho de Tomar, estão abertas e decorrem até 23 de Julho para os alunos do primeiro ciclo e para o pré-escolar decorrem até 30 de Setembro. Os encarregados de educação devem candidatar-se aos auxílios económicos através da internet na plataforma informática SIGA (Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem). Os códigos de acesso dos encarregados de educação são iguais aos do ano anterior, disponibilizados pelo município. Quem não tiver acesso à internet ou precise de ajuda deve recorrer às secretarias dos respectivos agrupamentos escolares, na Escola Secundária Jácome Ratton ou na Escola Secundária Santa Maria do Olival. A Biblioteca Municipal António Cartaxo da Fonseca também está disponível para ajudar.