Centros de saúde do Estuário do Tejo não garantem consultas a grávidas e bebés

O Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Estuário do Tejo, que serve os municípios de Vila Franca de Xira, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja e Benavente, não garante consulta a grávidas e bebés, até um ano de vida, sem médico de família atribuído. Em resposta a O MIRANTE, a Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo diz que as gestantes e os bebés sem médico só têm consultas com uma equipa de prestação de serviços nas situações “mais prementes”, mas não especifica quais.

Mafalda Sousa, residente em Vila Franca de Xira, denunciou ao nosso jornal que nunca teve médico de família para a acompanhar durante a gravidez. O mesmo acontece com a filha de três meses que não tem acesso a consultas no Centro de Saúde de Vila Franca de Xira. O programa nacional para a vigilância da gravidez de baixo risco, da Direcção-Geral de Saúde, diz que as grávidas devem ter no total sete consultas durante a gravidez, sendo a primeira antes das 12 semanas de gestação.

A ARS garante que não são recusadas as inscrições dos utentes que vão ficar sem médico mas que “são esclarecidos sobre os constrangimentos existentes”. Quanto à denuncia feita por Mafalda Sousa a ARS diz que informou a utente, em Agosto de 2022, “sobre a actual escassez de recursos médicos na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Vila Franca de Xira”.