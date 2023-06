Chamusca e Pinheiro Grande entregou prémios de concurso de fotografia

A União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande procedeu à entrega dos prémios do terceiro Concurso Fotográfico "Um olhar sobre a Chamusca e Pinheiro Grande", no passado sábado, dia 10 de Junho, na Sede da união de freguesias. O concurso contou com cerca de duas dezenas de inscrições, contabilizando um total de 54 fotografias, que foram apreciadas pelo júri do concurso. Os vencedores e respectivos prémios foram: 1° Prémio – 300 euros - Moinho - Helena Reis; segundo prémio – 200 euros - Fonte - Rodrigo Soares; terceiro prémio - 100€ - Rio Tejo Manilha - Carolina Fernandes.

“Através deste concurso, foi possível promover locais menos conhecidos nas freguesias, ou, embora conhecidos, permitiram revelar imagens deslumbrantes, promovendo a fotografia enquanto meio de expressão e fomentando o surgimento de novos valores no mundo da fotografia”, referiu a autarquia em nota de imprensa.