Curtas-metragens de residências artísticas na Lezíria para ver em Santarém

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebe, sábado e domingo, as 11 curtas-metragens resultantes das residências artísticas de cinema documental realizadas pela Waves Of Youth (WOY) nos concelhos que integram a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT).

A “Mostra Fílmica — CIMLT x WOY” exibirá as 11 curtas-metragens realizadas no âmbito do projeto “Vale”, desenvolvido em 2021 pela Waves Of Youth, a convite da CIMLT, nos municípios que acolheram a iniciativa “Residências Artísticas de Cinema Documental”.



O projeto visou “arquivar tradições, linguajares, histórias, costumes e práticas em extinção na zona da lezíria do Tejo”, ao mesmo tempo que procurou promover competências artísticas em jovens residentes na região, trabalho que será motivo para conversas nos dois dias da mostra, segundo uma nota da WOY.