Sexagenário com deficiência sodomizado com ferro em brasa por roubar um pão em Tomar

Vítima permanece internada no Hospital de Abrantes em estado grave, pois ficou sem reto e o ânus teve de ser reconstruído cirurgicamente. PJ está a investigar.

Um homem, de 62 anos, com deficiência mental encontra-se há cerca de duas semanas internado nos cuidados intensivos do Hospital de Abrantes, em estado grave, por ter sido sodomizado com um ferro quente depois de ter furtado um pão de uma padaria em Paço da Comenda, concelho de Tomar.

Fonte hospitalar confirmou ao JN que, na sequência das agressões, o homem "correu risco de vida, pois ficou sem reto e o ânus teve de ser reconstruído" cirurgicamente. Embora já tenha saído do coma, o seu estado de saúde continua a inspirar cuidados e "vai ficar com sequelas para o resto da vida", lê-se na publicação.

A Polícia Judiciária está a cargo da investigação e aguarda que a vítima, que também sofreu ferimentos nos joelhos e cintura, recupere para ser inquirida para melhor apuramento dos factos.