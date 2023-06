Torres Novas recebe a Pittsburgh Youth Symphony Orchestra

Uma das mais celebradas orquestras juvenis dos Estados Unidos da América vai actuar no Teatro Virgínia, em Torres Novas, no dia 27 de Junho.

O Teatro Virgínia, em Torres Novas, será um dos três palcos portugueses a receber um concerto da Pittsburgh Youth Symphony Orchestra (PYSO), que actuará igualmente na Casa da Música, no Porto, e no Casino do Estoril, em Cascais. Em comunicado, a maestrina Saraswati, que organiza os concertos em Portugal, afirma que “uma das mais celebradas orquestras juvenis dos Estados Unidos da América” actuará em Torres Novas no dia 27 de Junho, às 21h30.

Com 90 elementos, dirigidos pelo maestro Jacob Joyce, a PYSO apresentará em Torres Novas um programa que vai abrir com “West Side Story”, de Leonard Bernstein, e que passará por temas de compositores como Giacomo Rossini (Itália), Heitor Villas-Lobos (Espanha), Jennifer Higdon (Estados Unidos), Arturo Márquez (México) e Dimitri Shostakovich (Rússia), estando os bilhetes a ser vendidos a três euros.