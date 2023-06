Torreshopping reforça importância da leitura infantil

O Torreshopping, em Torres Novas, vai focar-se novamente na diversão e no estímulo da criatividade das crianças durante o mês de Junho, com mais uma edição do Álbum de Família, desta vez com o objectivo de destacar a importância dos contos e dos livros infantis no crescimento e desenvolvimento dos mais pequenos.

O atelier “Histórias e Estórias”, baseado na série televisiva transmitida no Canal Panda e no Canal Panda +, procura incentivar a imaginação, a criatividade e a paixão pela leitura de miúdos e graúdos, que terão a oportunidade de criar livros originais pop-up e bandas desenhadas. A actividade realça a importância das narrativas e a forma como estimulam a imaginação das crianças, aumentando a sua consciência sobre diferentes aspectos e promovendo a sua capacidade de contar histórias.

A iniciativa decorre no domingo, dia 18 de Junho, das 14 às 19h00 no Piso 1. O Álbum de Família é uma iniciativa de sucesso que promove temáticas importantes juntos dos mais novos e das suas famílias e por onde passaram até ao momento mais de 600 pessoas.