Alcanena cria Reserva Arqueológica Municipal

A Câmara de Alcanena aprovou a minuta do protocolo de colaboração com a Direcção Geral do Património Cultural (DGPC) para a criação e gestão da Reserva Arqueológica Municipal, instalada no edifício previsto para Museu do Curtume. “Este depósito reunirá o espólio resultante de trabalhos arqueológicos realizados e a realizar na área do concelho de Alcanena, tanto os promovidos pela autarquia como por outras entidades ou investigadores”, afirma uma nota do município.

O protocolo define a colaboração da DGPC, que inclui apoio técnico às acções de formação e sensibilização que o município venha a realizar, no âmbito da conservação e salvaguarda do património arqueológico, cabendo à autarquia criar e assegurar a gestão da Reserva Arqueológica Municipal de Alcanena.