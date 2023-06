Beleza e arte no desfile dos alunos da Ginestal Machado em Santarém

Os finalistas do curso de Artes Visuais da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, em Santarém, desfilaram e mostraram as suas produções a mais de uma centena de pessoas no Convento de São Francisco. As peças de roupa foram desenhadas e elaboradas na disciplina de Oficina de Artes e pensadas do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, numa actividade inserida no Plano Nacional das Artes.

Janina Silva, 52 anos, foi a professora responsável por coordenar o projecto que começou no início do ano lectivo, com seis horas semanais de aulas práticas e muito trabalho de casa. Segundo a docente, o objectivo do desfile final foi tirar os alunos da escola e da sua zona de conforto para poderem sentir “o brilho do público e da família a aplaudir”. “A responsabilidade é diferente porque temos um público a observar. É uma porta aberta para o futuro deles”, afirma a O MIRANTE, explicando que no ano lectivo anterior houve cinco alunos a seguir estudos na área da moda.