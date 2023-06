Benavente abre inscrições para Verão Activo

A partir de 19 de Junho abrem as inscrições para o programa Verão Activo, promovido pela Câmara Municipal de Benavente. As actividades envolvem crianças com idades entre os 6 e 12 anos e jovens monitores a partir dos 16 anos, durante o período de férias lectivas. O Verão Activo comtempla actividades desportivas, lúdicas de carácter expressivo, cultural, ambiental e recreativo. As inscrições poderão ser feitas no gabinete de educação , em Benavente, no Palácio do Infantado, em Samora Correia, e nas freguesias da Barrosa e de Santo Estêvão.