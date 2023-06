Exposição excessiva a ecrãs causa problemas de desenvolvimento e isolamento social

O Centro Hospitalar do Médio Tejo organizou dois seminários para assinalar o Dia Mundial da Criança, onde se debateram assuntos da ordem do dia e se chegaram a conclusões importantes. Os especialistas referiram que é necessário articular uma comunicação mais efectiva entre os dois níveis de cuidados, formação e informação sobre os suportes digitais; as crianças e jovens com incongruência de género são uma realidade cada vez mais frequente nas consultas de Saúde Infantil, devendo os profissionais de saúde saber acolher e referenciar os utentes para as consultas mais indicadas, sendo que a pedopsiquiatria é a especialidade por excelência que deve acompanhar os jovens e emitir o diagnóstico definitivo, com eventual referenciação para as restantes especialidades, como é o caso da Endocrinologia Pediátrica.

Sobre o excesso de utilização de ecrãs por parte dos jovens e crianças, os responsáveis afirmaram que é necessário dosear o tempo de exposição em função da faixa etária. São vários os riscos e consequências da exposição excessiva aos ecrãs, como alterações da linguagem, atraso do desenvolvimento, isolamento social, entre outros, vincaram.

Os seminários decorreram nos dias 31 de Maio e 2 de Junho, e foram destinados a profissionais de saúde, pais e educadores, num momento que pretendeu ser ponto de encontro e partilha de conhecimento entre os profissionais de saúde e a comunidade. No primeiro seminário foram abordados os desafios da articulação dos Cuidados de Saúde Hospitalares com os Cuidados de Saúde primários. O segundo seminário foi dedicado aos pais e educadores promovendo uma reflexão sobre as questões da Parentalidade Positiva e sobre “Os efeitos dos Ecrãs no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes”.

O Serviço de Pediatria do CHMT, responsável pela iniciativa, considera extremamente importante este tipo de reuniões que no futuro poderão tomar a forma de tertúlias formativas/educativas como estratégia de desenvolvimento quer dos profissionais de saúde e da educação quer da comunidade servida pela instituição.