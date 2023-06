População de Assentis exige acesso a cuidados de saúde de proximidade

partilhe no Facebook

A população de Assentis foi em força à última sessão da assembleia de freguesia manifestar o seu descontentamento com a falta de acesso a cuidados de saúde primários na extensão de saúde desta freguesia do concelho de Torres Novas que está sem médico de família. Foram perto de uma centena os utentes que fizeram questão de marcar presença e pedir àquele órgão deliberativo que pressione as entidades competentes para que seja colocado um profissional de saúde ao serviço daquela aldeia onde a população é maioritariamente envelhecida.

Entre as várias intervenções houve quem defendesse que se há médicos em Torres Novas a fazer atendimento aos utentes desta aldeia, também podem esses profissionais deslocar-se a Assentis e lá realizar as consultas, como acontece noutras freguesias do concelho, para que o serviço seja de proximidade junto de uma população que é na sua maioria idosa.

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE