Projecto pretende transformar Biscainho num paraíso para reformados

Cooperativa de Habitação e de Solidariedade Social comprou um terreno na freguesia do Biscainho para construir moradias com piscina para os reformados. O contrato para elaboração do Plano de Pormenor foi aprovado e o projecto já está a ser desenhado.

A Câmara de Coruche aprovou por unanimidade o contrato para elaboração do Plano de Pormenor da aldeia do CAOS – Cooperativa de Habitação e de Solidariedade Social, CRL. Esta entidade tenciona construir casas e infraestruturas para os reformados na freguesia do Biscainho. O terreno já foi comprado e situa-se junto à Estrada Nacional 119, entre a Rua Nossa Senhora de Fátima e a urbanização Os Biscainhos.

De acordo com o Plano Director Municipal (PDM) de Coruche não podem ser construídas muitas casas naqueles terrenos. A CAOS pretende edificar 100 moradias o que significa que vai ter de elaborar o Plano de Pormenor para depois ser admitido aos pareceres das entidades competentes. “Já tivemos uma reunião com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional para saber a viabilidade do projecto. A cooperativa de habitação já tem as condicionantes e a responsabilidade que cabe a cada uma das partes que fazem parte do contrato programa”, explicou o presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira.

O futuro espaço vai ter moradias, piscina e hortas urbanas, naquele que é o modelo inglês na forma como os seniores gozam da reforma. A CAOS propõe-se a construir um cabeleireiro, um posto médico e um minimercado que estarão abertos ao público. O projecto está a ser desenhado pelo vencedor do concurso de ideias lançado pela cooperativa para o futuro espaço.