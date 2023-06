Trânsito condicionado em Coruche

No próximo domingo, dia 25 de Junho, o trânsito vai estar condicionado em Coruche tendo em conta a realização da prova de triatlo a contar para o campeonato nacional de estafetas mistas. Devido às montagens do parque de transição e do pórtico de meta, o Parque do Sorraia (circundante à Praça de Toiros e estacionamento de viaturas pesadas) encontra-se encerrado das 16h00 do dia 23 de Junho às 21h00 do dia 25 de Junho.

A prova combina um circuito de natação no Rio Sorraia com um circuito de ciclismo pela Rua do Couço, Rua dos Bombeiros Municipais, Estrada da Erra e Parque do Sorraia. Razão pela qual a circulação durante o período das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 17h30 estará condicionada à passagem da prova de ciclismo e corrida.