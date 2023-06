Antigos comerciantes têm entrada garantida no Mercado de Santarém

O executivo da Câmara de Santarém aprovou a abertura do procedimento para concessão da exploração e gestão do renovado Mercado Municipal de Santarém e a atribuição de estatuto de comerciante histórico aos vendedores que lá tinham banca quando as obras começaram, em Agosto de 2019, garantindo assim a sua continuidade no espaço.

“Vamos considerar que os comerciantes que estão no actual mercado junto à Casa do Campino vão continuar, ao abrigo desse estatuto, a ter uma entrada directa no mercado municipal nas condições que o caderno de encargos estabelecer”, disse a O MIRANTE Nuno Russo, vereador com o pelouro das Feiras e Mercados. Os 13 vendedores que reúnem condições para ter esse estatuto mostraram vontade de voltar, pelo que o autarca, na reunião do executivo de 13 de Junho, reiterou ser “justo esse reconhecimento”, que implicará o pagamento, pelos comerciantes, do valor previsto no regulamento de taxas municipais em vigor. Recorde-se que o processo de concessão do mercado municipal de Santarém foi chumbado pela assembleia municipal no anterior mandato e uma das principais razões apontadas pela oposição foi não ter ficado garantida a transferência dos comerciantes do antigo mercado para o futuro Mercado Municipal. Uma situação que agora fica precavida. “O que gostava é que houvesse concorrentes e que se pudesse dinamizar o nosso mercado”, disse o presidente da câmara Ricardo Gonçalves na reunião do executivo de terça-feira.