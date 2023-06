Câmara da Golegã montou esquema para apanhar funcionário que roubava material 

A Câmara Municipal da Golegã montou uma estratégia para apanhar em flagrante um funcionário que é suspeito de roubar material da autarquia há um longo período e que depois colocava à venda na Internet. Segundo contou a O MIRANTE fonte da autarquia, o município marcou um encontro com o suspeito depois de ter fortes indícios de que o homem, de 49 anos, residente na Golegã, andava a roubar artigos das instalações. Os responsáveis pelo plano pediram a um desconhecido para entrar em contacto com o funcionário e demonstrar-lhe interesse na aquisição do material, tendo o encontro sido posteriormente realizado no restaurante a Paragem da Ponte, junto à Ponte Dr. João Joaquim Isidro dos Reis, vulgo Ponte da Chamusca.